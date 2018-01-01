Дмитрий Шуров отметил победу на премии Yuna-2018 в ванной с шампанским

Соответствующим снимком артист поделился в соцести

Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna. Украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой), который победил в номинации «Лучший дуэт» за совместную композицию «На вершині» с гуру электронной музыки Morphom отпраздновал победу не в ресторане,



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Дмитрий Шуров

Соответствующим снимком артист поделился в соцести

Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna.

Украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой), который победил в номинации «Лучший дуэт» за совместную композицию «На вершині» с гуру электронной музыки Morphom отпраздновал победу не в ресторане, а в ванной.

«На вершині» принесла нам статуэтку! Спасибо Pianofamily с которой мы отрывались под эту композицию в туре.

«На вершині» - это когда вместе с теме, кого любишь», - написал Шуров в соцсети и опубликовал пикантную фотографию, где он лежит обнаженный в ванной и пьет с горла шампанское.

Отметим, что лидером по количеству номинаций стал украинский артист Монатик. Он был признан «лучшим исполнителем». Кроме того его клип Vitamin D назвали «лучшей видеоработой года», а его выступление Vitamin D – «лучшим концертным шоу». Кто из украинских исполнителей также получил награды читайте здесь.