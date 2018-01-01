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    Шоу-биз

    Дмитрий Шуров отметил победу на премии Yuna-2018 в ванной с шампанским

    Соответствующим снимком артист поделился в соцести
    Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna.  Украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой), который победил в номинации «Лучший дуэт» за совместную композицию «На вершині» с гуру электронной музыки Morphom  отпраздновал победу не в ресторане,
    • Сьогодні, 13:41
    • Розсилка
    Дмитрий Шуров
    Дмитрий Шуров

    Соответствующим снимком артист поделился в соцести

    Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna

    Украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой), который победил в номинации «Лучший дуэт» за совместную композицию «На вершині» с гуру электронной музыки Morphom  отпраздновал победу не в ресторане, а в ванной.

    «На вершині» принесла нам статуэтку! Спасибо Pianofamily с которой мы отрывались под эту композицию в туре. 
    «На вершині» - это когда вместе с теме, кого любишь», - написал Шуров в соцсети и опубликовал пикантную фотографию, где он лежит обнаженный в ванной и пьет с горла шампанское.

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    Отметим, что лидером по количеству номинаций стал украинский артист Монатик.  Он был признан «лучшим исполнителем». Кроме того его клип Vitamin D назвали «лучшей видеоработой года», а его выступление Vitamin D – «лучшим концертным шоу». Кто из украинских исполнителей также получил награды читайте здесь.

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