Во Львове Билык выдвинули последний ультиматум: или называешь Россию - агрессором, или концерт будет сорван

Активисты очень агрессивно настроены по отношению к концерту певицы во Львове

Радикально настроенные активисты намерены сорвать шоу певицы Ирины Билык во Львове, которое запланировано на 6 марта, пишет «Главком». О своих намерениях препятствовать концерту они заявляли и ранее, требуя от артистки публично признать Россию страной-агрессором, а Крым и Донбасс – Украиной. Однако артистка не сделала таких

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Ирина Билык

Активисты очень агрессивно настроены по отношению к концерту певицы во Львове

Радикально настроенные активисты намерены сорвать шоу певицы Ирины Билык во Львове, которое запланировано на 6 марта, пишет «Главком». О своих намерениях препятствовать концерту они заявляли и ранее, требуя от артистки публично признать Россию страной-агрессором, а Крым и Донбасс – Украиной. Однако артистка не сделала таких заявлений.

Активист «Добровольного движения ОУН» Антон Петривский отмечает: «мы обязательно будем призывать всех людей доброй воли и патриотические организации в день концерта, если он состоится, прийти и высказать свою протестную позицию. Как именно это будет происходить – сказать не могу».

Несмотря на то, что Билык не сделала публичного заявления о том, что Россия – агрессор, а Крым и Донбасс – Украина, артистка, тем не менее, публиковала на своей странице в социальной сети фотографию с украинскими военными.

Также она рассказала о том, как перечисляет деньги на помощь детям воинов, погибших в ходе АТО и переселенцам.

Кроме того, певица недавно провела концерт в Константиновке (Донецкая обл.) в рамках своего всенукраинского тура:

Тем не менее, львовским активистам этих аргументов в защиту Билык не достаточно. И они не меняют своего агрессивного настроя:

Мотивом для того, чтобы блокировать концерт Билык во Львове стало то, что она принимала участие в юбилейном концерте Филиппа Киркорова «в Кремлевском дворце, фактически возле места, где принимаются решения о войне против нашего государства». Об этом говорится в официальном письме активистов к организаторам концерта певицы во Львове.