Monatik собрал главные награды музыкальной премии Yuna

Также в число лучших вошли «Время и Стекло», Тина Кароль и The Hardkiss

В Киеве прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna. Наибольшее количество призов получил певец Monatik. Он был признан «лучшим исполнителем». Кроме того его клип Vitamin D назвали «лучшей видеоработой года», а его выступление Vitamin D – «лучшим концертным шоу», сообщает

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Monatik

Также в число лучших вошли «Время и Стекло», Тина Кароль и The Hardkiss

В Киеве прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna. Наибольшее количество призов получил певец Monatik. Он был признан «лучшим исполнителем». Кроме того его клип Vitamin D назвали «лучшей видеоработой года», а его выступление Vitamin D – «лучшим концертным шоу», сообщает «Главком».

Двух наград удостоилась рок-группа The Hardkiss. Второй год подряд этот коллектив оказывается «лучшей отечественной рок-группой». Также их композиция «Журавлі» получила статус «лучшей украиноязычной песни».

Полный список победителей выглядит так:

Лучший исполнитель – Monatik

Лучшая исполнительница - Тина Кароль

Лучшая рок-группа – The Hardkiss

Лучший поп-группа – Время и Стекло

Лучшая песня – «Журавлі», The Hardkiss

Лучший альбом –H2Lo - Loboda

Лучший менеджмент - Mozgi Entertainment

Лучший дуэт – На вершине - Pianoboy и Morphom

Открытие года – Kazka

Лучший видеоклип – Vitamin D - Monatik

Лучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D