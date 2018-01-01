Monatik собрал главные награды музыкальной премии Yuna
- Сьогодні, 10:09
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Также в число лучших вошли «Время и Стекло», Тина Кароль и The Hardkiss
В Киеве прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna. Наибольшее количество призов получил певец Monatik. Он был признан «лучшим исполнителем». Кроме того его клип Vitamin D назвали «лучшей видеоработой года», а его выступление Vitamin D – «лучшим концертным шоу», сообщает «Главком».
Двух наград удостоилась рок-группа The Hardkiss. Второй год подряд этот коллектив оказывается «лучшей отечественной рок-группой». Также их композиция «Журавлі» получила статус «лучшей украиноязычной песни».
Полный список победителей выглядит так:
Лучший исполнитель – Monatik
Лучшая исполнительница - Тина Кароль
Лучшая рок-группа – The Hardkiss
Лучший поп-группа – Время и Стекло
Лучшая песня – «Журавлі», The Hardkiss
Лучший альбом –H2Lo - Loboda
Лучший менеджмент - Mozgi Entertainment
Лучший дуэт – На вершине - Pianoboy и Morphom
Открытие года – Kazka
Лучший видеоклип – Vitamin D - Monatik
Лучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D