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    Monatik собрал главные награды музыкальной премии Yuna

    Также в число лучших вошли «Время и Стекло», Тина Кароль и The Hardkiss
    В Киеве прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna. Наибольшее количество призов получил певец Monatik. Он был признан «лучшим исполнителем». Кроме того его клип Vitamin D назвали «лучшей видеоработой года», а его выступление Vitamin D – «лучшим концертным шоу», сообщает
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:09
    • Розсилка
    Monatik
    Monatik

    Также в число лучших вошли «Время и Стекло», Тина Кароль и The Hardkiss

    В Киеве прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии Yuna. Наибольшее количество призов получил певец Monatik. Он был признан «лучшим исполнителем». Кроме того его клип Vitamin D назвали «лучшей видеоработой года», а его выступление Vitamin D – «лучшим концертным шоу», сообщает «Главком».

    Двух наград удостоилась рок-группа The Hardkiss. Второй год подряд этот коллектив оказывается «лучшей отечественной рок-группой». Также их композиция «Журавлі» получила статус «лучшей украиноязычной песни».

    Полный список победителей выглядит так:

    Лучший исполнитель – Monatik

    Лучшая исполнительница - Тина Кароль

    Лучшая рок-группа – The Hardkiss

    Лучший поп-группа – Время и Стекло

    Лучшая песня – «Журавлі», The Hardkiss

    Лучший альбом –H2Lo - Loboda

    Лучший менеджмент - Mozgi Entertainment

    Лучший дуэт – На вершине - Pianoboy и Morphom

    Открытие года – Kazka

    Лучший видеоклип – Vitamin D - Monatik

    Лучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D

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