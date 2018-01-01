Макс Барских начнет свой всемирный концертный тур с США

После успеха в Украине шоу артиста впервые покажут по ту сторону океана

В прошлом году Макс Барских дал около 250 выступлений в 15 странах на трех континентах. В большинстве из них все билеты были распроданы за несколько недель до начала концерта, что свидетельствует о невероятной востребованности шоу, пишет «Главком». После паузы, объявленной артистом на концерте в столичном Дворце спорта, которую

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Макс Барских

После успеха в Украине шоу артиста впервые покажут по ту сторону океана

В прошлом году Макс Барских дал около 250 выступлений в 15 странах на трех континентах. В большинстве из них все билеты были распроданы за несколько недель до начала концерта, что свидетельствует о невероятной востребованности шоу, пишет «Главком».

После паузы, объявленной артистом на концерте в столичном Дворце спорта, которую Макс Барских проводит в поисках нового музыкального звучания, возвращается на сцену с Tumany. World Tour. В 2018 Барских вернется в некоторые города из прошлого тура, а также посетит страны, в которых ранее еще не выступал.

Тур стартует в апреле с Северной Америки. Первый концерт состоится в Сан-Франциско. После чего Барских выступит в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Денвере, Майами, Чикаго, Нью-Йорке и Торонто.

В рамках мирового турне певец также даст ряд концертов в Германии, Великобритании, Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси и др.