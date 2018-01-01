Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд снялась в неожиданном образе для Marc Jacobs Beauty

Кайя Гербер продолжает покорять модный мир

Американский дизайнер Марк Джейкобс одним из первых рассмотрел потенциал юной Кайи Гербер, пригласив ее стать лицом линейки Marc Jacobs Beauty еще до того, как дочь Синди Кроуфорд дебютировала на Неделях моды прошлой осенью. В новом сезоне дизайнер продолжил с ней сотрудничество. В рекламной кампании Marc Jacobs Beauty весна-лето



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Кайя Гербер продолжает покорять модный мир

Американский дизайнер Марк Джейкобс одним из первых рассмотрел потенциал юной Кайи Гербер, пригласив ее стать лицом линейки Marc Jacobs Beauty еще до того, как дочь Синди Кроуфорд дебютировала на Неделях моды прошлой осенью.

В новом сезоне дизайнер продолжил с ней сотрудничество. В рекламной кампании Marc Jacobs Beauty весна-лето 2018 16-летняя Гербер примеряла неожиданный образ в восточном стиле с акцентом на макияже глаз.

Подчеркивает настроение съемки ярко-желтое платье, расшитое блестками, и сатиновый тюрбан, создал который британский шляпник Стивен Джонс, пишет журнал Vogue. Сама же рекламная кампания показывает не только красоту девушки, но и заодно демонстрирует новую тушь бренда.

Напомним, что Карл Лагерфельд нашел себе новую музу в лице юной модели и дочери Синди Кроуфорд - Кайи Гербер