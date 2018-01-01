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    Дженнифер Лопес покорила поклонников обтягивающим нарядом

    Певица сохраняет идеальную фигуру, несмотря на возраст
    В ходе концерта 21 января популярная певица Дженнифер Лопес вышла на сцену в эффектном черно-красном наряде. Масштабное выступление проходило в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе. Специально для него 48-летняя певица надела кожаное боди с вырезом, колготки в сетку и брюки со стразами, которые крепятся как чулки. Певица выбрала в дополнение к
    • Сьогодні, 20:01
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    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    Певица сохраняет идеальную фигуру, несмотря на возраст

    В ходе концерта 21 января популярная певица Дженнифер Лопес вышла на сцену в эффектном черно-красном наряде. Масштабное выступление проходило в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе.

    Специально для него 48-летняя певица надела кожаное боди с вырезом, колготки в сетку и брюки со стразами, которые крепятся как чулки.

    Певица выбрала в дополнение к эффектному образу ботинки на устойчивом каблуке со шнуровкой. Этот наряд вызвал бурную реакцию ее поклонников, которые не перестают восхищаться ее фигурой, несмотря на возраст. Многие задаются вопросам, как ей удается сохранять такую фигуру.

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    Дженнифер Лопес покорила поклонников обтягивающим нарядом
    Дженнифер Лопес покорила поклонников обтягивающим нарядом
    Дженнифер Лопес покорила поклонников обтягивающим нарядом

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    Джерело: Подробности

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