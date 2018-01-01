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    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность

    Атмосферные снимки украинского иллюстратора покорили сеть
    В иностранной прессе стали появляться подборки фотографий украинского иллюстратора, который работает под псевдонимом Червона Ворона. Он специализируется на женских портретах, пишет «Главком». Героини этих снимков словно вышли из сказок. Большинство из них позирует в пышных платьях в стиле позапрошлого столетия. А также
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 21:51
    • Розсилка
    Червона Ворона
    Червона Ворона

    Атмосферные снимки украинского иллюстратора покорили сеть

    В иностранной прессе стали появляться подборки фотографий украинского иллюстратора, который работает под псевдонимом Червона Ворона. Он специализируется на женских портретах, пишет «Главком».

    Героини этих снимков словно вышли из сказок. Большинство из них позирует в пышных платьях в стиле позапрошлого столетия. А также используется интенсивный макияж и аксессуары, заимствованные из мира мифов и легенд.

    Каждый снимок проходит тщательную обработку в фоторедакторах, так что в результате эффект магии становится еще более выразительным.

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    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность
    Сказочные снимки украинского фотографа приобрели вирусную популярность

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