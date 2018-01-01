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    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)

    Двое американцев ради взаимной любви повисли над ущельем
    Жених и невеста из Калифорнии оригинально провели церемонию своего бракосочетания. Официальные мероприятия они решили организовать не в традиционных учреждениях, а в каньоне. При этом они сплели специальную подвесную сеть, которую растянули над ущельем. Так что во время церемонии бракосочетания они находились на высоте 120 метров. Молодожен зовут
    • Сьогодні, 20:58
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    Райан Дженкс и Кимберли Веглин
    Райан Дженкс и Кимберли Веглин

    Двое американцев ради взаимной любви повисли над ущельем

    Жених и невеста из Калифорнии оригинально провели церемонию своего бракосочетания. Официальные мероприятия они решили организовать не в традиционных учреждениях, а в каньоне. При этом они сплели специальную подвесную сеть, которую растянули над ущельем. Так что во время церемонии бракосочетания они находились на высоте 120 метров.

    Молодожен зовут Райан Дженкс и Кимберли Веглин. Мероприятие проходило в пустыне штата Юта. Именно здесь они полюбили друг друга. «Мы не могли представить свою свадьбу в каком-либо другом месте», - рассказали они впоследствии.

    «Это символизирует взаимное доверие, заботу, жизнь и энергию, которыми я хочу окружить тебя и провести с тобой всю оставшуюся жизнь», - написал Веглин в Instagram.

    Снимки со стол необычной церемонии бракосочетания облетели всю социальную сеть. Некоторые замечают, что это мероприятие в таком исполнении выглядит в чем-то сюрреалистично.

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    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)
    Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали (Фото)

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    Джерело: boredpanda.com

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