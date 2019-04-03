Дочь Мадонны стала лицом самой обсуждаемой модной коллаборации



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Лурдес Чикконе-Леон

Бренд уличной моды Supreme объявил о коллаборации с французским модным Домом Jean Paul Gaultier

Представлять коллекцию выпала честь 22-летней Лурдес Чикконе-Леон.

Дочка Мадонны появилась на первом фото модной кампании. В кадре она предстала в одежде из будущей коллекции: базовой белой майке, надетой на голое тело, алый скинни с провокационной надписью, черном удлиненном блейзере в полоску и грубых ботинках. Главной деталью образа стал ремень с пряжкой с названиями обоих брендов «Gaultier Supreme».

Выбор на Лурдес в качестве лица кампании пал не случайно. Мадонна уже давно является музой и подругой Жан-Поля Готье. В 90-е он создал для певицы множество сценических костюмов, в том числе и знаменитый корсет с остроконечным бра.

Когда именно коллекция Jean Paul Gaultier х Supreme поступит в продажу пока не известно. Ранее Лурдес уже становилась моделью. Она принимала участие в модном показе в рамках Недели моды и снималась в рекламной кампании бренда Miu Miu.

Джерело: graziamagazine.ru