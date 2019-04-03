В скандальном фильме о Майкле Джексоне обнаружили противоречия



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В разговоре с NME биограф Джексона заявил, что считает часть историй из фильма недостоверными

Документальный фильм о Майкле Джексоне (Michael Jackson) «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland) вызвал множество споров и скандалов. Британский журналист и биограф поп-короля Майк Смоллкомб заявил, что нашел в ленте неточности, которые ставят под сомнение слова жертв артиста.

Четырехчасовая картина основана на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. Они рассказывали, как подверглись насилию со стороны Майкла Джексона, когда в детстве отдыхали на его ранчо. Смоллкомб считает, что эти истории были сфабрикованы.

В фильме Уэйд Робсон рассказал, что первые случаи домогательств произошли, когда семья мальчика уехала в Гранд-Каньон, а он сам остался на ранчо певца. Но в 1993 году, когда Джексона впервые обвинили в педофилии, мать Уэйда под присягой рассказывала, что сын ездил с ними.

«У Джой Робсон не было причин лгать об этом; она открыто признала, что Уэйд оставался с Джексоном наедине в других случаях. Она могла бы сказать: «Уэйд остался с Майклом, когда мы уезжали в Гранд-Каньон», это не имело бы значения», - заявил Смоллкомб Mirror. Он подчеркнул, что, по словам матери, ребенок не оставался на ранчо один до 1993 года.

Признания Сэйфчака журналист тоже поставил под сомнение. Тот утверждал, что Майкл приставал к нему во время поездки по железной дороге, которая была построена на ранчо. По словам Джеймса, домогательства продолжались с 1988 года по 1992-й. Однако на самом деле дорогу начали строить лишь в 1993 году, а закончили когда Сейфчаку уже исполнилось 16 лет.

В разговоре с NME биограф Джексона заявил, что считает часть историй из фильма недостоверными. «И хотя это категорически не исключает, что Джексон надругался над ними, это заставляет сомневаться, не выдумали ли они эти истории, и тогда как насчет остальных?» - заключил он.

Лента «Покидая Неверленд» ужаснула многих поклонников певца. Айза Анохина заявила о ненависти к родителям, оставлявшим детей в гостях у Джексона. Наталья Ионова назвала его «монстром и спасителем», а Ксения Бородина заступилась за артиста.