Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи
Маша Полякова
Маша Полякова экстренно госпитализирована
Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой заставила понервничать не только своих родных, но и поклонников. Как оказалось, Маша Полякова была экстренно госпитализирована.
Об этом стало известно из Instagram-Stories дочери Поляковой. Маша опубликовала фото с кареты скорой помощи.
На фотографии видно, как дочь певицы лежит на тележке для перевозки больных.
«А в скорой удобно лежать», - подписала снимок Маша.
Неизвестно, что именно произошло с дочерью Поляковой. Девушка пока не комментирует свое состояние здоровья.