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    Шоу-биз

    Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи

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    Маша Полякова - Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи
    Маша Полякова

    Маша Полякова экстренно госпитализирована

    Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой заставила понервничать не только своих родных, но и поклонников. Как оказалось, Маша Полякова была экстренно госпитализирована.

    Об этом стало известно из Instagram-Stories дочери Поляковой. Маша опубликовала фото с кареты скорой помощи.

    На фотографии видно, как дочь певицы лежит на тележке для перевозки больных.

    «А в скорой удобно лежать», - подписала снимок Маша.


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    Неизвестно, что именно произошло с дочерью Поляковой. Девушка пока не комментирует свое состояние здоровья. 

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