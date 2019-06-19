Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи



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Маша Полякова

Маша Полякова экстренно госпитализирована

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой заставила понервничать не только своих родных, но и поклонников. Как оказалось, Маша Полякова была экстренно госпитализирована.

Об этом стало известно из Instagram-Stories дочери Поляковой. Маша опубликовала фото с кареты скорой помощи.

На фотографии видно, как дочь певицы лежит на тележке для перевозки больных.

«А в скорой удобно лежать», - подписала снимок Маша.





Неизвестно, что именно произошло с дочерью Поляковой. Девушка пока не комментирует свое состояние здоровья.