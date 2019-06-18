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    Жизнь

    Леди Гага поддержала Брэдли Купера после его разрыва с Ириной Шейк

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    Леди Гага поддержала Брэдли Купера после его разрыва с Ириной Шейк

    По словам инсайдеров, Купер постоянно советуется с Гагой

    После расставания с 33-летней Ириной Шейк американский актер, 44-летний Брэдли Купер, не остался один. Свое плечо ему подставила 33-летняя Леди Гага.

    Совместная работа над картиной «Звезда родилась» очень сблизила голливудского актера и певицу. Несмотря на то, что именно Леди Гагу называют причиной разрыва Купера с моделью, прекращать общение они не собираются. Более того, они стали еще ближе.

    «Абсолютно во всем он советуется с ней, хотя сейчас для этого не самое лучшее время, но Брэдли не может справиться с проблемами сам», — рассказал источник порталу RadarOnline.

    Актер очарован певицей и считает ее одним из мудрейших и замечательных людей на свете. Исполнительницу хита «Paparazzi» это ставит в неудобное положение: она не хочет терять друга, но и быть врагами с Ириной ее тоже не привлекает.

    «Она счастлива, когда он звонит, но все осложняет нынешняя ситуация в отношениях Купера и Шейк», — добавил инсайдер.

    Джерело: graziamagazine.ru

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