Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности



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Рианна

Певица пропагандирует честное принятие любых визуальных проявлений человека

Рианна в последнее время не так много времени уделяет музыке и сосредоточилась на модном бизнесе. Журнал Forbes не так давно даже признал ее самой состоятельной предпринимательницей среди знаменитостей.

Помимо нижнего белья, одежды и косметики, поп-звезда занимается выпуском украшений. И если в рекламе белья она снималась сама, то для демонстрации ювелирных изделий решила пригласить модель. При выборе девушки Рианна опиралась на принципы движения «бодипозитив», которое пропагандирует полное принятие собственной внешности с любыми изъянами.

На фото каффы от Рианны рекламирует афроамериканская модель, на щеках которой рубцы от угревой болезни. Шрамы никак не замаскированы косметикой.