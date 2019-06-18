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    Жизнь

    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности

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    Рианна - Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна

    Певица пропагандирует честное принятие любых визуальных проявлений человека

    Рианна в последнее время не так много времени уделяет музыке и сосредоточилась на модном бизнесе. Журнал Forbes не так давно даже признал ее самой состоятельной предпринимательницей среди знаменитостей.

    Помимо нижнего белья, одежды и косметики, поп-звезда занимается выпуском украшений. И если в рекламе белья она снималась сама, то для демонстрации ювелирных изделий решила пригласить модель. При выборе девушки Рианна опиралась на принципы движения «бодипозитив», которое пропагандирует полное принятие собственной внешности с любыми изъянами.

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    на весь екран згорнути
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности
    Рианна не считает нужным прятать изъяны внешности

    На фото каффы от Рианны рекламирует афроамериканская модель, на щеках которой рубцы от угревой болезни. Шрамы никак не замаскированы косметикой.

     

    знаменитости модель певица
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