Снежана Бабкина родила сына



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Сергей и Снежана Бабкины

Супруга известного музыканта Сергей Бабкина родила третьего ребенка

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса порадовала поклонников прекрасными новостями: звездные супруги стали родителями в третий раз.

«Сергей присутствовал на родах, все прошло замечательно, мама и малыш здоровы и в прекрасном состоянии!» – рассказали ТСН в пресс-службе Сергея Бабкина.

Также стало известно, что малыш родился с весом 3 250 граммов, а рост составил 53 см.

Стоит отметить, что Сергей Бабкин так обрадовался рождению сына, что на своей странице в соцсети опубликовал песню, которую посвятил жене Снежане и малышу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 18 Июн 2019 в 5:13 PDT

Напомним, что для Сергея Бабкина это уже четвертый ребенок. У них со Снежаной есть дочь Веселина и сын Артур (сын Снежаны от предыдущих отношений). От предыдущего брака у Бабкина есть сын Илья.