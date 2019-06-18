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    Шоу-биз

    Снежана Бабкина родила сына

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    Сергей и Снежана Бабкины - Снежана Бабкина родила сына
    Сергей и Снежана Бабкины

    Супруга известного музыканта Сергей Бабкина родила третьего ребенка

    Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса порадовала поклонников прекрасными новостями: звездные супруги стали родителями в третий раз.

    «Сергей присутствовал на родах, все прошло замечательно, мама и малыш здоровы и в прекрасном состоянии!» – рассказали ТСН в пресс-службе Сергея Бабкина.

    Также стало известно, что малыш родился с весом 3 250 граммов, а рост составил 53 см.

    Стоит отметить, что Сергей Бабкин так обрадовался рождению сына, что на своей странице в соцсети опубликовал песню, которую посвятил жене Снежане и малышу.

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    Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

    Напомним, что для Сергея Бабкина это уже четвертый ребенок. У них со Снежаной есть дочь Веселина и сын Артур (сын Снежаны от предыдущих отношений). От предыдущего брака у Бабкина есть сын Илья.

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