Снежана Бабкина родила сына
Сергей и Снежана Бабкины
Супруга известного музыканта Сергей Бабкина родила третьего ребенкаОдна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса порадовала поклонников прекрасными новостями: звездные супруги стали родителями в третий раз.
«Сергей присутствовал на родах, все прошло замечательно, мама и малыш здоровы и в прекрасном состоянии!» – рассказали ТСН в пресс-службе Сергея Бабкина.
Также стало известно, что малыш родился с весом 3 250 граммов, а рост составил 53 см.
Стоит отметить, что Сергей Бабкин так обрадовался рождению сына, что на своей странице в соцсети опубликовал песню, которую посвятил жене Снежане и малышу.
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Напомним, что для Сергея Бабкина это уже четвертый ребенок. У них со Снежаной есть дочь Веселина и сын Артур (сын Снежаны от предыдущих отношений). От предыдущего брака у Бабкина есть сын Илья.