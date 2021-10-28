Дочь Ющенко нарядила всю семью в спортивные костюмы (фото)

Свои костюмы Виталина сначала протестировала на семье

Старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина в своем Фейсбуке показала коллекцию спортивных костюмов.

Моделями для презентации выступили сын и дочь Виталины, а также ее младший брат Андрей с женой Еленой.

Свои костюмы Виталина сначала протестировала на семье: самые яркие достались дочери Андриане, сыну Виктору и брату Андрею. Невестке Елена и Екатерине уделили пастельные цвета.

«Моя спортивная коллекция поделена на три части. Первыми моделями к спортивным образам стала моя семья. Для меня это логичное и природное желание показать мою спортивную коллекцию в натуральном ее виде. Так, как мы проводим в семье время, о чем общаемся, неизменные принципы родства, единства и моральных принципов, которые объединяем в разных поколениях», – поделилась Виталина.

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