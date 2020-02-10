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    Шоу-биз

    Дочь звезды русского шансона из Украины обвинила мать в насилии

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    <p>&laquo;Она мучила, говорила, что я жирная, у меня развилась анорексия&raquo;, - призналась дочь Любови Успенской</p> <div></div> - Дочь звезды русского шансона из Украины обвинила мать в насилии

    «Она мучила, говорила, что я жирная, у меня развилась анорексия», - призналась дочь Любови Успенской

    Певица всячески опровергает заявление дочери

    На прошлой неделе в жизни Любови Успенской разгорелся настоящий скандал. Дочь певицы Татьяна Плаксина публично обвинила ее в насилии, утверждая, что мать давала ей наркотики, а затем отправила в клинику, где из нее «сделали овоща». Дочь певицы также говорила, что мать применяла к ней физическое и моральное насилие, в частности, душила ее.

    По словам Плаксиной, Успенская всю жизнь ограничивала ее и не давала свободу. Более того, девушка уверена, что мать не хотела, чтобы в их семье был кто-то более успешный. Таня вспоминала, что Любовь Залмановна отбирала у нее дорогие подарки от знакомых и часто критиковала внешность наследницы. По словам девушки, ее мама нередко утверждала, что дочь сама по себе - никто.

    «Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучать, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души», - делилась Татьяна в разговоре с работниками канала НТВ.

    Отметим, что сама Успенская всячески опровергает заявление дочери, ссылаясь на ее душевную несостоятельность.

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