Дочь звезды русского шансона из Украины обвинила мать в насилии



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«Она мучила, говорила, что я жирная, у меня развилась анорексия», - призналась дочь Любови Успенской

Певица всячески опровергает заявление дочери

На прошлой неделе в жизни Любови Успенской разгорелся настоящий скандал. Дочь певицы Татьяна Плаксина публично обвинила ее в насилии, утверждая, что мать давала ей наркотики, а затем отправила в клинику, где из нее «сделали овоща». Дочь певицы также говорила, что мать применяла к ней физическое и моральное насилие, в частности, душила ее.

По словам Плаксиной, Успенская всю жизнь ограничивала ее и не давала свободу. Более того, девушка уверена, что мать не хотела, чтобы в их семье был кто-то более успешный. Таня вспоминала, что Любовь Залмановна отбирала у нее дорогие подарки от знакомых и часто критиковала внешность наследницы. По словам девушки, ее мама нередко утверждала, что дочь сама по себе - никто.

«Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучать, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души», - делилась Татьяна в разговоре с работниками канала НТВ.

Отметим, что сама Успенская всячески опровергает заявление дочери, ссылаясь на ее душевную несостоятельность.