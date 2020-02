«Оскар – 2020»: полный список победителей

Хоакин Феликс получил «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер»

В Лос-Анджелесе завершилась девяносто второй церемония вручения премии «Оскар». В этом году, так же как и в прошлом, церемония прошла без ведущих. Победителем вечера стали «Паразиты» - у фильма четыре статуэтку. Три награды у «1917».

History has been made. #Parasite has just become the first non-English-language best picture #Oscars winner. Watch the cast and crew receive a standing ovation https://t.co/skqfMYrBWU pic.twitter.com/KyLLjzVPQ1