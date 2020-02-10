«Оскар – 2020»: полный список победителей



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«Оскар» за лучший фильм сенсационно получила лента «Паразиты» twitter / InStyle

Хоакин Феликс получил «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер»

В Лос-Анджелесе завершилась девяносто второй церемония вручения премии «Оскар». В этом году, так же как и в прошлом, церемония прошла без ведущих. Победителем вечера стали «Паразиты» - у фильма четыре статуэтку. Три награды у «1917».

History has been made. #Parasite has just become the first non-English-language best picture #Oscars winner. Watch the cast and crew receive a standing ovation https://t.co/skqfMYrBWU pic.twitter.com/KyLLjzVPQ1 — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020

Полный список победителей:

Лучший фильм: «Паразиты»

Лучший режиссер: Пон Чжун Хо — «Паразиты»

Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс — «Джокер»

Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн — «Брачная история»

Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт — «Однажды...в Голливуде»

Лучший оригинальный сценарий: «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий: «Кролик Джоджо»

Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты» — (Южная Корея, режиссер — Пон Чжун Хо)

Лучший анимационный фильм: «История игрушек 4»

Лучшая операторская работа: «1917»

Лучший оригинальный саундтрек: «Джокер»

Лучшая песня: Элтон Джон — (I'm Gonna) Love Me Again

Лучшие визуальные эффекты: «1917»

Лучший грим и прически: «Скандал»

Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»

Лучший монтаж: «Форд против Феррари»

Лучший монтаж звука: «Форд против Феррари»

Лучшее сведение звука: «1917»

Лучшая работа художника-постановщика: «Однажды...в Голливуде»