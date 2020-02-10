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    «Оскар – 2020»: полный список победителей

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    <p>&laquo;Оскар&raquo; за лучший фильм сенсационно получила лента &laquo;Паразиты&raquo;</p> <div></div> - «Оскар – 2020»: полный список победителей

    «Оскар» за лучший фильм сенсационно получила лента «Паразиты»

    twitter / InStyle

    Хоакин Феликс получил «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер»

    В Лос-Анджелесе завершилась девяносто второй церемония вручения премии «Оскар». В этом году, так же как и в прошлом, церемония прошла без ведущих. Победителем вечера стали «Паразиты» - у фильма четыре статуэтку. Три награды у «1917».

    Полный список победителей:

    Лучший фильм: «Паразиты»

    Лучший режиссер: Пон Чжун Хо — «Паразиты»

    Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер — «Джуди»

    Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс — «Джокер»

    Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн — «Брачная история»

    Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт — «Однажды...в Голливуде»

    Лучший оригинальный сценарий: «Паразиты»

    Лучший адаптированный сценарий: «Кролик Джоджо»

    Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты» — (Южная Корея, режиссер — Пон Чжун Хо)

    Лучший анимационный фильм: «История игрушек 4»

    Лучшая операторская работа: «1917»

    Лучший оригинальный саундтрек: «Джокер»

    Лучшая песня: Элтон Джон — (I'm Gonna) Love Me Again

    Лучшие визуальные эффекты: «1917»

    Лучший грим и прически: «Скандал»

    Лучший дизайн костюмов: «Маленькие женщины»

    Лучший монтаж: «Форд против Феррари»

    Лучший монтаж звука: «Форд против Феррари»

    Лучшее сведение звука: «1917»

    Лучшая работа художника-постановщика: «Однажды...в Голливуде»

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