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    Шоу-биз

    Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение 2020

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    Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение 2020

    В национальном отборе на Евровидение 2020 выступил победитель нацотбора 2018 Melovin

    Участник Евровидения 2018 в Португалии стал гостем национального отбора на Евровидение 2020. Он представил на сцене свою новую песню Oh, no!

    В эфире конкурса Melovin рассказал, что его поклонников ждет в этом году много сюрпризов. А сейчас он готовится к большому туру.

    Выступление украинского музыканта состоялось перед самым волнующим моментом конкурса — объявлением результатов голосования зрителей.

    Напомним, Melovin стал победителем нацотбора на Евровидение 2018. В международном конкурсе, который принимала Португалия после победы Сальвадора Собрала, Melovin с песней Under The Ladder занял 17 место, набрав 130 баллов. В том году победила представительница Израиля Netta.

    знаменитости Евровидение Melovin Португалия
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