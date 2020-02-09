Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение 2020
В национальном отборе на Евровидение 2020 выступил победитель нацотбора 2018 Melovin
Участник Евровидения 2018 в Португалии стал гостем национального отбора на Евровидение 2020. Он представил на сцене свою новую песню Oh, no!
В эфире конкурса Melovin рассказал, что его поклонников ждет в этом году много сюрпризов. А сейчас он готовится к большому туру.
Выступление украинского музыканта состоялось перед самым волнующим моментом конкурса — объявлением результатов голосования зрителей.
Напомним, Melovin стал победителем нацотбора на Евровидение 2018. В международном конкурсе, который принимала Португалия после победы Сальвадора Собрала, Melovin с песней Under The Ladder занял 17 место, набрав 130 баллов. В том году победила представительница Израиля Netta.