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    Шоу-биз

    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)

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    <p>Звезда взяла с собой родителей на отдых</p> <div></div> - Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)

    Звезда взяла с собой родителей на отдых

    Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

    Артистка находится в отпуске.

    Популярная украинская певица Ирина Федишин уехала на отдых в теплые края вместе со своим мужем, продюсером Виталием Човныком, их двумя сыновьями и с родителями. Большой компанией семья улетела в Дубаи. Оттуда артистка уже поделилась первыми фотографиями в нарядах, которые демонстрируют выдающиеся изгибы тела певицы.

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    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)
    Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

    «Поскольку в графике появилось свободное окно, мы не раздумывая купили билеты, взяли с собой родителей и отправились там, где тепло. Часто в весенний период отдыхаем в Египте, но знаем, что там немного ветрено, тем более в феврале. В Дубае спокойная погода, хотя море прохладное. Лететь за океан немного далеко, и не хватало дней. Поэтому выбрали Дубаи», - рассказал сайта ТСН муж Ирины Виталий.

    По словам супруга звезды, их с Ириной город поразил современностью, масштабностью, небоскребами. Днем семья отдыхает на море, а вечером гуляет по городу и торговыми центрами. «Планируем подняться на самую высокую башню в мире и посетить с детьми аквапарк», - поделился супругов планами на ближайшее время.

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    певица Ирина Федишин семья отдых
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