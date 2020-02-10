Федишин В Дубае похвасталсь сексуальной фигурой в купальнике (фото)



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Звезда взяла с собой родителей на отдых Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Артистка находится в отпуске.

Популярная украинская певица Ирина Федишин уехала на отдых в теплые края вместе со своим мужем, продюсером Виталием Човныком, их двумя сыновьями и с родителями. Большой компанией семья улетела в Дубаи. Оттуда артистка уже поделилась первыми фотографиями в нарядах, которые демонстрируют выдающиеся изгибы тела певицы.

«Поскольку в графике появилось свободное окно, мы не раздумывая купили билеты, взяли с собой родителей и отправились там, где тепло. Часто в весенний период отдыхаем в Египте, но знаем, что там немного ветрено, тем более в феврале. В Дубае спокойная погода, хотя море прохладное. Лететь за океан немного далеко, и не хватало дней. Поэтому выбрали Дубаи», - рассказал сайта ТСН муж Ирины Виталий.

По словам супруга звезды, их с Ириной город поразил современностью, масштабностью, небоскребами. Днем семья отдыхает на море, а вечером гуляет по городу и торговыми центрами. «Планируем подняться на самую высокую башню в мире и посетить с детьми аквапарк», - поделился супругов планами на ближайшее время.