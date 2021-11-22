Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)

Звезда показала новые фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме опубликовала фото в белом прозрачном кружевном корсете с поясом и ультрамини-юбке.

«Ничего святого», – написала она.

В ролике певица предстала с белыми крыльями за плечами.

«Уже б голой вышла», «Шалунья Надюша», «Оставляй этот мейк навсегда», «Красиво очень», «Не знаю как долго тебе делали этот макияж обалденный но блин очень красиво», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее бывший напарник Дорофеевой по группе «Время и Стекло» Позитив впервые признался, почему уже 16 лет не общается с родным отцом.

Позитив признался, что папа и мама часто ссорились. А однажды после очередного скандала Завгородний-старший просто исчез. «Он как-то резко уехал, ничего не сказал. У него в Китае завод и он поехал туда. И я такой: «А где батя? А куда он ушел?» – поделился певец.