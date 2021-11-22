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    Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)

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    Певица Надя Дорофеева - Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Певица Надя Дорофеева
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Звезда показала новые фото

    Популярная украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме опубликовала фото в белом прозрачном кружевном корсете с поясом и ультрамини-юбке.

    «Ничего святого», – написала она.

    В ролике певица предстала с белыми крыльями за плечами.

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    Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    «Уже б голой вышла», «Шалунья Надюша», «Оставляй этот мейк навсегда», «Красиво очень», «Не знаю как долго тебе делали этот макияж обалденный но блин очень красиво», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее бывший напарник Дорофеевой по группе «Время и Стекло» Позитив впервые признался, почему уже 16 лет не общается с родным отцом.

    Позитив признался, что папа и мама часто ссорились. А однажды после очередного скандала Завгородний-старший просто исчез. «Он как-то резко уехал, ничего не сказал. У него в Китае завод и он поехал туда. И я такой: «А где батя? А куда он ушел?» – поделился певец.

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    Теги: знаменитости Надя Дорофеева шоу-бизнес
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    Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)