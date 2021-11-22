Били и угрожали. Экс-участница «НеАнгелов» рассказала об издевательствах в группе

Звезда призналась, что над ней издевались в группе

Бывшая участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха в программе «Звездный путь» шокировала подробностями работы вместе с Славой Каминской.

По словам звезды, Слава постоянно ее пыталась унизить. Бывало и такое, что она начинала драку и вырывала ей волосы.

«Было и рукоприкладство. Она могла меня действительно ударить. Конечно, я могла ответить. Было и такое, что она набросилась на меня и вырывала волосы. Это было физически и морально больно», – поделилась Вика.

Певица говорит, что раньше молчала, потому что не хотела делать из этого скандал. Впрочем, Слава была недовольна не только ею, но и руководством группы. Поэтому коллектив прекратил свое существование.

К слову, Вика говорит, что были и приятные моменты. В трудных ситуациях они поддерживали друг друга. Также звезда говорит, что ей сложно представить, что они со Славой могут еще спеть вместе. Хотя она признается, что не прочь бы это сделать.

Ранее «Скотч» сообщал, что Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров из отпуска, куда она поехала вместе со своими детьми – Лаурой и Леонардом. Также с ними находится и бывший муж артистки – Эдгар Каминский.

«Картина «Котики и мама» by папа», – подписала пост артистка.