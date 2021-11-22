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    Позитив уже 16 лет не общается с родным отцом. Стала известна причина

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    Певец Позитив - Позитив уже 16 лет не общается с родным отцом. Стала известна причина
    Певец Позитив
    instagram.com/positiff/

    После внезапного исчезновения отец пытался восстановить отношения с сыном, но ни разу не решился встретиться с Алексеем лично

    Бывший участник группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний) в программе «ЖВЛ» как развод родителей стал настоящим шоком для него. Артисту тогда было 15 лет.

    «Благодарю его, что это не произошло в шесть лет», – отметил исполнитель.

    Позитив признался, что папа и мама часто ссорились. А однажды после очередного скандала Завгородний-старший просто исчез. «Он как-то резко уехал, ничего не сказал. У него в Китае завод и он поехал туда. И я такой: «А где батя? А куда он ушел?» – поделился певец.

    Через несколько лет после внезапного исчезновения отец пытался восстановить отношения с сыном, но ни разу не решился встретиться с Алексеем лично.

    Родители Позитива
    Родители Позитива

    «Приезжал какой-то его друг: "Папа хочет с тобой увидиться". "А чего вы здесь, а не папа?". Его внуки писали мне еще в соцсетях. То есть он пытался через кого-то все время, не сам. Хотя номер у меня не изменился до сих пор, и он мне не звонит», – сказал Позитив.

    Ранее Позитив признался, что видел грудь Дорофеевой.

    Позитив уточнил, что если бы они действительно не были духовно близки, то вряд ли бы смогли работать вместе в течение восьми лет. К тому же, что они вместе проводят времени куда больше, чем со своими семьями.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Позитив уже 16 лет не общается с родным отцом. Стала известна причина