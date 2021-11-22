Позитив уже 16 лет не общается с родным отцом. Стала известна причина

После внезапного исчезновения отец пытался восстановить отношения с сыном, но ни разу не решился встретиться с Алексеем лично

Бывший участник группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний) в программе «ЖВЛ» как развод родителей стал настоящим шоком для него. Артисту тогда было 15 лет.

«Благодарю его, что это не произошло в шесть лет», – отметил исполнитель.

Позитив признался, что папа и мама часто ссорились. А однажды после очередного скандала Завгородний-старший просто исчез. «Он как-то резко уехал, ничего не сказал. У него в Китае завод и он поехал туда. И я такой: «А где батя? А куда он ушел?» – поделился певец.

Через несколько лет после внезапного исчезновения отец пытался восстановить отношения с сыном, но ни разу не решился встретиться с Алексеем лично.

Родители Позитива

«Приезжал какой-то его друг: "Папа хочет с тобой увидиться". "А чего вы здесь, а не папа?". Его внуки писали мне еще в соцсетях. То есть он пытался через кого-то все время, не сам. Хотя номер у меня не изменился до сих пор, и он мне не звонит», – сказал Позитив.

Ранее Позитив признался, что видел грудь Дорофеевой.

Позитив уточнил, что если бы они действительно не были духовно близки, то вряд ли бы смогли работать вместе в течение восьми лет. К тому же, что они вместе проводят времени куда больше, чем со своими семьями.