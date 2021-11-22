«Танцы со звездами». Даша Астафьева попросилась участвовать в шоу

Звезда зажгла паркет эффектным пасодоблем

Популярная эротическая модель и певица Даша Астафьева в полуфинале шоу «Танцы со звездами» заявила, что хочет стать участницей следующего сезона проекта. Артистка приняла участие в онлайн кастинге, где зрители могут выбрать, за кого из звезд будут болеть в следующем сезоне.

«Я очень люблю танцевать! Я не знаю, что мне еще так нравится. Секс? Так сложилось, что многие считают меня какой-то развратной, стервой, что я могу показывать только голые сиськи и ягодицы. Проект – очень хороший шанс развеять стереотипы о том, как тебя воспринимает страна. Конечно, мне будет очень приятно, если нашу пару поддержат и будут рады видеть в следующем сезоне. Мне очень интересно, что там будут думать обо мне после этого» – поделилась звезда.

Итак, модель станцевала вместе с Антоном Нестерком, который в этом сезоне выходил на паркет с Джамалой. Они исполнили эффектный пасодобль, который подготовили всего за два дня.

Ранее сообщалось, что солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу «Танцы со звездами».

Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа.

В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.