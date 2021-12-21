Довженко показал, как растрогался, когда таксист прямо в машине сыграл для него на трубе (видео)

Незнакомец исполнил для актера «Гуцулку Ксеню»

Актер Вячеслав Довженко выставил на своей странице в Инстаграм невероятно трогательное видео: таксист на трубе за рулем автомобиля мастерски исполняет для него «Гуцулку Ксеню». Как известно, именно эта песня является неофициальным гимном знаменитой военной драмы «Киборги», в котором Вячеслав сыграл главную роль – командира Серпня.

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В одном из интервью Вячеслав рассказывал, что «Гуцулку Ксеню» добавили в сценарий по его инициативе: «На съемках исполнял ее так, как мы с моим студенческим другом Андреем Шараскиным – прототипом «Серпня» пели на кухне в общежитии. Пили самогон из маленьких рюмочек, общались об искусстве и затягивали «Ксеню». Это его любимая песня. Знаю точно, что он ее пел в Донецком аэропорту. Эта песня нас роднит. Она ни народная, ни современная. Для своего времени очень стильная. Персонаж мой из Западной Украины, поэтому с исполнением этой песни попали в десятку».

Довженко подписал свой пост с шикарным видео: «Это Владимир – водитель киевского такси. Неожиданно приятный вечер». Подписчики актера тут же откликнулись восторженными комментариями: «Как классно! Больше бы таких людей!», «Круто! А меня недавно целый мэр вез, бывший. Из Донецкой области и украиноязычный. Киевские таксисты – лучшие!», «Сердце замирает», «В пробке точно будет не скучно».