В отличие от Джей Ло, Дрейк личную жизнь наладить не смог. На протяжении года Дрейк встречался с несколькими моделями, ухаживал за Ники Минаж и даже бывшей девушкой своего друга The Weeknd — Беллой Хадид. Однако так и не смог оставить позади свои чувства к Лопес. Об этом он упомянул в своем новом треке Diplomatic Immunity. «В 2007 я потерял свой нимб, в 2017 я потерял Джей Ло», — зачитал рэпер.