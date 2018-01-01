Дрейк впервые рассказал о расставании с Лопес

За звездным романом западные СМИ наблюдали с особым интересом

Роман между рэпером Дрейком и Дженнифер Лопес начался внезапно в конце 2016 года и развился стремительно. Однако в феврале 2017 года пара рассталась после двух месяцев отношений. О причинах разлада исполнители не распространялись, однако инсайдеры рассказывали СМИ, что рэпер хочет вернуть свою бывшую девушку- Рианну. После