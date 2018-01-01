В отличие от Джей Ло, Дрейк личную жизнь наладить не смог. На протяжении года Дрейк встречался с несколькими моделями, ухаживал за Ники Минаж и даже бывшей девушкой своего друга The Weeknd — Беллой Хадид. Однако так и не смог оставить позади свои чувства к Лопес. Об этом он упомянул в своем новом треке Diplomatic Immunity. «В 2007 я потерял свой нимб, в 2017 я потерял Джей Ло», — зачитал рэпер.
Дрейк впервые рассказал о расставании с Лопес
- Сьогодні, 21:15
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За звездным романом западные СМИ наблюдали с особым интересом
Роман между рэпером Дрейком и Дженнифер Лопес начался внезапно в конце 2016 года и развился стремительно. Однако в феврале 2017 года пара рассталась после двух месяцев отношений. О причинах разлада исполнители не распространялись, однако инсайдеры рассказывали СМИ, что рэпер хочет вернуть свою бывшую девушку- Рианну.
После расставания с Дрейком Дженнифер недолго грустила: уже в марте появились слухи о романе певицы с Алексом Родригесом. Спустя несколько месяцев стало понятно, что между певицей и спортсменом все серьезно, а сейчас поклонники ждут сообщения о возможной помолвке, которую уже давно обсуждают в Сети.
Джерело: graziamagazine.ru