Шакиру могут отправить в тюрьму за неуплату налогов

Власти Испании заподозрили колумбийскую певицу в мошенничестве

По данным налоговой инспекции, она уклонялась от уплаты налогов с 2011 по 2014 год. Если виновность Шакиры будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы и миллионный штраф. Поводом для разбирательств стал тот факт, что Шакира с 2011 года встречалась и фактически проживала в Испании вместе со своим возлюбленным, футболистом Жераром Пике.



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Власти Испании заподозрили колумбийскую певицу в мошенничестве

По данным налоговой инспекции, она уклонялась от уплаты налогов с 2011 по 2014 год. Если виновность Шакиры будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы и миллионный штраф.

Поводом для разбирательств стал тот факт, что Шакира с 2011 года встречалась и фактически проживала в Испании вместе со своим возлюбленным, футболистом Жераром Пике.

Однако на учет в налоговую инспекцию она встала лишь спустя 4 года, после того как родила футболисту двух сыновей Милана и Сашу. По законам Испании с 2011 по 2014 год Шакира уже являлась резидентом страны, так как проводила в ней больше 183 дней в году, и должна была платить налог с дохода, полученного не только в Испании, но и за ее пределами.

По самым приблизительным подсчетам, Шакира задолжала в испанскую казну десятки миллионов евро. По данным газеты La Vanguardia, поводом для нападков на певицу мог стать тот факт, что Жерар Пике выступил за независимость Каталонии, чем, видимо, рассердил не только своих поклонников.

О том, что с испанской налоговой инспекцией шутки плохи, Шакире может подтвердить и коллега Жерара Пике по команде Лионель Месси. Два года назад суд столицы Каталонии приговорил аргентинского футболиста и его отца Хорхе Орасио Месси к 21 месяцу тюремного заключения за три случая уклонения от уплаты налогов на общую сумму в 4.1 миллиона евро. Месси в тюрьму не отправили, так как его наказание не превышало двух лет и по испанским законам его можно отбыть условно. Криштиану Роналду тоже может посочувствовать Шакире: он обвиняется в неуплате налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год. По мнению коллег футболиста, этот факт также является для него одной из причин покинуть мадридский "Реал" в ближайшее время.

Испанская налоговая инспекция внимательно следит не только за доходами футболистов, но и других граждан. Так, в 2015 году испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму более 508 тысяч евро. В 2010 году она зарегистрировала местом жительства Андорру, а жила в Барселоне. Свою вину оперная дива полностью признала.



