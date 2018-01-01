После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц

Звезда реалити начинает год с кардинальных перемен

Ким Кардашьян, известная внушительными размерами своих ягодиц, решилась на операцию по их уменьшению. Об этом источник из окружения звезды сообщил журналу Life&Style. «Теперь ей не нравится, как выглядят ее ягодицы. Ким уверена — большие бедра больше не в тренде! Именно поэтому она теперь не акцентирует на них внимание в



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Звезда реалити начинает год с кардинальных перемен

Ким Кардашьян, известная внушительными размерами своих ягодиц, решилась на операцию по их уменьшению. Об этом источник из окружения звезды сообщил журналу Life&Style.

«Теперь ей не нравится, как выглядят ее ягодицы. Ким уверена — большие бедра больше не в тренде! Именно поэтому она теперь не акцентирует на них внимание в соцсетях», - рассказал инсайдер.

Видимо, Ким устала от постоянных обсуждений и пристального внимания к ее «пятой точке».

Отметим, что недавно врач Ким Кардашьян подтвердил, что формы дивы подвергались коррекции.

По словам пластического хирурга, Ким потребовалось несколько сеансов лазера и инъекции кортизона в бедра.

Стоимость таких процедур варьируется от $15 000 до $60 000.

Джерело: graziamagazine.ru