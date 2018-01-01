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    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц

    Звезда реалити начинает год с кардинальных перемен
    Ким Кардашьян, известная внушительными размерами своих ягодиц, решилась на операцию по их уменьшению. Об этом источник из окружения звезды сообщил журналу Life&Style. «Теперь ей не нравится, как выглядят ее ягодицы. Ким уверена — большие бедра больше не в тренде! Именно поэтому она теперь не акцентирует на них внимание в
    • Сьогодні, 15:39
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    Звезда реалити начинает год с кардинальных перемен

    Ким Кардашьян, известная внушительными размерами своих ягодиц, решилась на операцию по их уменьшению. Об этом источник из окружения звезды сообщил журналу Life&Style.

    «Теперь ей не нравится, как выглядят ее ягодицы. Ким уверена — большие бедра больше не в тренде! Именно поэтому она теперь не акцентирует на них внимание в соцсетях», - рассказал инсайдер.

    Видимо, Ким устала от постоянных обсуждений и пристального внимания к ее «пятой точке».

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    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц
    После рождения третьего ребенка Кардашьян решила избавиться от огромных ягодиц

     Отметим, что недавно врач Ким Кардашьян подтвердил, что формы дивы подвергались коррекции.

    По словам пластического хирурга, Ким потребовалось несколько сеансов лазера и инъекции кортизона в бедра.

    Стоимость таких процедур варьируется от $15 000 до $60 000. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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