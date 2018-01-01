Слухи о том, что Рианна и ее возлюбленный Хассан Джамиль собираются съехаться появились в начале ноября

Сейчас же, по сообщению источников, певица решила таки осуществить свой план. Рири готовится к переезду в Лондон, где ее ждет не только возлюбленный, но и более умеренная жизнь. Инсайдеры также сообщили, что звезда устала от пристального внимания папарацци и поклонников в Лос-Анджелесе, а в Британии она сможет спокойно оставаться незамеченной. Да



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слухи о том, что Рианна и ее возлюбленный Хассан Джамиль собираются съехаться появились в начале ноября

Сейчас же, по сообщению источников, певица решила таки осуществить свой план. Рири готовится к переезду в Лондон, где ее ждет не только возлюбленный, но и более умеренная жизнь. Инсайдеры также сообщили, что звезда устала от пристального внимания папарацци и поклонников в Лос-Анджелесе, а в Британии она сможет спокойно оставаться незамеченной.

Да и заскучать барбадосской красавице в Англии не придется. В Лондоне живут ее близкие подруги: Кара Делевинь и Наоми Кэмпбелл. К слову, у певицы есть и собственная квартира в Англии, но теперь она подыскивает жилье, в котором им с возлюбленным будет комфортнее вдвоем.

Напомним, что Рианна и саудовский миллиардер Хассан Джамиль начали встречаться летом прошлого года. Возлюбленные практически не расстаются друг с другом, а недавно появились слухи, что пара вовсе обручена. На безымянном пальце Рири красовалось кольцо с бриллиантом, однако ни она, ни ее представители пока не делали официальных заявлений о помолвке.

Джерело: graziamagazine.ru