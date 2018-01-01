Напомним, что Рианна и саудовский миллиардер Хассан Джамиль начали встречаться летом прошлого года. Возлюбленные практически не расстаются друг с другом, а недавно появились слухи, что пара вовсе обручена. На безымянном пальце Рири красовалось кольцо с бриллиантом, однако ни она, ни ее представители пока не делали официальных заявлений о помолвке.