Instagram-рейтинг: самые красивые невесты



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@jmanrara

В сети появился рейтинг самых стильных блоггеров-невест

Голливудские звезды всегда стараются выйти замуж тайно, но вот блогеры в Instagram привыкли делиться с подписчиками каждой минутой своей жизни.

Среди самых стильных невест оказалась модель, блогер и it-girl буквально на днях вышла замуж за рэпера Fedez, с которым воспитывает сына. Оба платье: белоснежное, в котором она шла к алтарю, и с рисунками для вечеринки, от модного дома Dior.

Также в рейтинг попала Кейт, которая живет в Глазго. Она ведет блог о красоте и путешествиях. Для своей свадьбы девушка выбрала нежное платье с длинными рукавами и высоким разрезом по бедру.

Одной из самых стильных стала наследница империи Tommy Hilfiger вышла за художника Стива Хэша на карибском острове Мюстик. Торжество прошло на пляже, на невесте было пышное платье и накидка с капюшоном. Конечно, платье — творение бренда Tommy Hilfiger.

А пожалуй, самая модная девушка Дании – Перниль Тисбейк. Она была директором отдела моды в нескольких датских журналах, в 2012 году создала свой блог, а еще постоянно появляется в подборках лучших стритстайл-образов. Мы влюблены в ее свадебное платье!

Джерело: peopletalk.ru