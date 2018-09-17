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    Шоу-биз

    Это нам «сниться чи не сниться»: Олег Винник даст дополнительный концерт в столице

    • Розсилка
    Это нам «сниться чи не сниться»: Олег Винник даст дополнительный концерт в столице

    Артист дважды выйдет на сцену киевского Дворца спорта в ноябре

    Беспрецедентный момент в украинском шоу-бизнесе: кумир украинских домохозяек Олег Винник назначает своим волчицам еще одно свидание в столичном Дворце спорта. В связи с тем, что билеты на концерт 7 ноября размели моментально, организаторы решились на дополнительный концерт, который состоится на той же площадке с разницей в два дня – 9 ноября.

    Напомним, шоу Олега Винника на киевской сцене будет абсолютно уникальным и непохожим на все предыдущие выступления певца. Дворец спорта позволяет артисту и его команде воплотить самые смелые идеи, которые технически невозможно было реализовать на других площадках тура «Ты в курсе» и где-либо повторить в будущем. Зрителей ждет совершенно новая сцена и визуаизация, яркие спецэффекты, а также креативные постановки и театрализованные номера. Режиссером-постановщиком концертного шоу выступит Сергей Неклева.

    Напомним, что недавно Винник и Потап выпустили совместную песню. 

    Олег Винник артист Запорожье
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