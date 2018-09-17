Ева Мендес призналась, что не нанимала нянь для дочерей



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Ева Мендес

Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двух дочерей: четырехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Аманду

С появлением детей Ева перестала появляться на широких экранах, сейчас она старается все свое свободное время посвящать семье. Правда, при этом Ева смогла с недавних пор стать успешным дизайнером!

Актриса редко дает интервью, но для E! News она сделала исключение. Как оказалось, Ева сама занимается дочерьми и воспитывает их без помощи нянь.

«Только кажется, что в моей жизни все сбалансировано. На самом деле это не так. Когда воспитываешь ребенка самостоятельно, без нянь, очень важна поддержка. И она у меня есть — нам очень помогает моя семья и семья Райана. И это на самом деле бесценно!» — поделилась звезда.

Ева не готова вернуть в мир большого кино, ведь для этого ей придется на некоторое время расстаться с детьми. «Я так одержима своими детьми, что не хочу бросать их. Они же такие маленькие!» — говорит она.

Джерело: graziamagazine.ru