Эмили Ратаковски откровенно рассказала о пережитом в 15 лет сексуальном насилии

У меня даже не было секса до этого, – призналась суперзвезда

30-летняя супермодель Эмили Ратаковски в своей первой книге-эссе «Мое тело» поделилась рассуждениями о модельном опыте, мире, политике, женщинах, а также подробно рассказала о своей беременности и родах. Также в книге Эмили собирается рассказать о пережитом в 15 лет сексуальном насилии. К сексу Ратаковски принудил ее 16-летний бойфренд по имени Оуэн, причем Эмили тогда еще была девственницей.

«Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что произошло с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого», – вспоминает Ратаковски об этом страшном эпизоде из своей жизни.

Ранее Эмили Ратаковски уже публично рассказывала о сексуальном насилии, которое пережила в 2012 году. Тогда модель участвовала в откровенной фотосессии для журнала Darius, автором этой съемки был американский фотограф Джонатан Ледер. Съемка проходила прямо у Ледера дома: сначала фотограф предложил юной Эмили (на тот момент ей было 20 лет) выпить вина, чтобы расслабиться, сделал несколько снимков модели в нижнем белье, а потом предложил ей обнажиться перед камерой. Дальнейшие события происходили для Ратаковски как в тумане из-за количества выпитого.

«Я не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня», — делилась воспоминаниями Эмили.

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.