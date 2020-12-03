Джамала учит кроху-сына самостоятельно плавать в море (видео)

Поклонники заценил умение Селима, отметив его пение

Популярная певица Джамала продолжает радовать своих поклонников снимками и видео с отдыха.

В свлем Инстаграме звезда, которая сейчас находится в Египте с родными, разместила ролик, в котором показала, как ее младший сын Селим-Гирей плавает в море с помощью специального надувного круга.

Трогательности ролику придает то, что малыш во время релакса на волнах что-то себе напевает.

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«Не знаю, может, я уже наслушалась арабского языка, но мне кажется, что Селимка поет на арабском Прислушайтесь Собирались так быстро, но неудержимым желанием убежать от зимы и соплей, что забыли специальный купальный костюм», - заметила знаменитость.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.