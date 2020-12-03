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    Шоу-биз

    Джамала учит кроху-сына самостоятельно плавать в море (видео)

    • Розсилка
    Певица Джамала с сыном - Джамала учит кроху-сына самостоятельно плавать в море (видео)
    Певица Джамала с сыном
    instagram.com/jamalajaaa/

    Поклонники заценил умение Селима, отметив его пение

    Популярная певица Джамала продолжает радовать своих поклонников снимками и видео с отдыха.

    В свлем Инстаграме звезда, которая сейчас находится в Египте с родными, разместила ролик, в котором показала, как ее младший сын Селим-Гирей плавает в море с помощью специального надувного круга.

    Трогательности ролику придает то, что малыш во время релакса на волнах что-то себе напевает.

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    Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

    «Не знаю, может, я уже наслушалась арабского языка, но мне кажется, что Селимка поет на арабском Прислушайтесь Собирались так быстро, но неудержимым желанием убежать от зимы и соплей, что забыли специальный купальный костюм», - заметила знаменитость.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: знаменитости дети звезд певица шоу-бизнес Джамала новости
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