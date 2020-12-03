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    Шоу-биз

    В Южной Корее K-pop звезды получили отсрочку от армии

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    <p>Новое правило позволит старшему участнику BTS не уходить на службу еще два года</p> <div></div> - В Южной Корее K-pop звезды получили отсрочку от армии

    Новое правило позволит старшему участнику BTS не уходить на службу еще два года

    Раньше отсрочку могли получить только выдающиеся спортсмены и классические музыканты

    Парламент Южной Кореи принял закон, позволяющий крупным звездам K-pop получать отсрочку от службы в армии до 30 лет, сообщают Би-би-си и South China Morning Post.

    Служба в армии обязательна для всех трудоспособных южнокорейских мужчин в возрасте от 18 до 28 лет, срок службы — около 20 месяцев. Отсрочку раньше могли получить только выдающиеся спортсмены и классические музыканты.

    Новые правила позволят получить отсрочку в том числе артистам поп-культуры, чье творчество работает на улучшение имиджа Южной Кореи как в стране, так и во всем мире. Отсрочка будет выдаваться по рекомендации министра культуры.

    Закон приняли после того, как выяснилось, что самому старшему участнику популярнейшей K-pop группы BTS в декабре исполнится 28 лет. Это обязывало бы его записаться в армию до конца года и отправиться на службу на пике славы.

    Осенью BTS стала первой корейской поп-группой, чей сингл — Dynamite — достиг первого места в американском чарте Billboard. В ноябре BTS номинировали на «Грэмми», что также впервые для корейских артистов

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес музыка
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