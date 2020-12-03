В Южной Корее K-pop звезды получили отсрочку от армии

Новое правило позволит старшему участнику BTS не уходить на службу еще два года

Раньше отсрочку могли получить только выдающиеся спортсмены и классические музыканты

Парламент Южной Кореи принял закон, позволяющий крупным звездам K-pop получать отсрочку от службы в армии до 30 лет, сообщают Би-би-си и South China Morning Post.

Служба в армии обязательна для всех трудоспособных южнокорейских мужчин в возрасте от 18 до 28 лет, срок службы — около 20 месяцев. Отсрочку раньше могли получить только выдающиеся спортсмены и классические музыканты.

Новые правила позволят получить отсрочку в том числе артистам поп-культуры, чье творчество работает на улучшение имиджа Южной Кореи как в стране, так и во всем мире. Отсрочка будет выдаваться по рекомендации министра культуры.

Закон приняли после того, как выяснилось, что самому старшему участнику популярнейшей K-pop группы BTS в декабре исполнится 28 лет. Это обязывало бы его записаться в армию до конца года и отправиться на службу на пике славы.

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