Джамала заявила о желании записать дует с Måneskin

Джамала говорит, что устала от коллаборации

Артистка хочет выпустить общую песню с победителем «Евровидения»

Певица Джамала уже успела записать немало общих треков как с украинскими исполнителями, так и с зарубежными.

К слову, певица выпускала общие песни со следующими артистками: alyona alyona, Cape Cod, Koloah, TAYANNA, Jah Khalib, Pianoбой, DakhaBrakha и т.д.

Впрочем, Джамала говорит, что устала от коллабораций.

«Я устала от коллабораций. Потому что коллабы – это всегда сочетание артистов и их менеджментов», – пожаловалась звезда.

Впрочем, Джамала говорит, что охотно выпустила бы дуэт с каким-нибудь победителем «Евровидения». Артистка не прочь спеть с Måneskin. Она надеется, что в ближайшее время ей это удастся сделать.

Måneskin/instagram.com/maneskinofficial

«Я однажды поняла, что у меня до сих пор нет общего трека с каким-то победителем «Евровидения». Я бы с удовольствием колоб из Måneskin. Надеюсь, что в ближайшее время я все же что-то сделаю», – поделилась Джа на YouTube-канале Маши Виноградовой.

Напомним, Джамала сочетает приятное с полезным: певица отправилась на гастроли в Буковель, а в перерывах наслаждается снегом и устраивает фотосессии. Серией снимков звезда поделилась в своем Instagram.