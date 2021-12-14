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    Джамала заявила о желании записать дует с Måneskin

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    Джамала говорит, что устала от коллаборации - Джамала заявила о желании записать дует с Måneskin

    Джамала говорит, что устала от коллаборации

    Фото из открытых источников

    Артистка хочет выпустить общую песню с победителем «Евровидения»

    Певица Джамала уже успела записать немало общих треков как с украинскими исполнителями, так и с зарубежными.

    К слову, певица выпускала общие песни со следующими артистками: alyona alyona, Cape Cod, Koloah, TAYANNA, Jah Khalib, Pianoбой, DakhaBrakha и т.д.

    Впрочем, Джамала говорит, что устала от коллабораций.

    «Я устала от коллабораций. Потому что коллабы – это всегда сочетание артистов и их менеджментов», – пожаловалась звезда.

    Впрочем, Джамала говорит, что охотно выпустила бы дуэт с каким-нибудь победителем «Евровидения». Артистка не прочь спеть с Måneskin. Она надеется, что в ближайшее время ей это удастся сделать.

    Måneskin/instagram.com/maneskinofficial
    Måneskin/instagram.com/maneskinofficial

    «Я однажды поняла, что у меня до сих пор нет общего трека с каким-то победителем «Евровидения». Я бы с удовольствием колоб из Måneskin. Надеюсь, что в ближайшее время я все же что-то сделаю», – поделилась Джа на YouTube-канале Маши Виноградовой.

    Напомним, Джамала сочетает приятное с полезным: певица отправилась на гастроли в Буковель, а в перерывах наслаждается снегом и устраивает фотосессии. Серией снимков звезда поделилась в своем Instagram.

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    Теги: Джамала Евровидение певица
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    Джамала заявила о желании записать дует с Måneskin