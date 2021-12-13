Настя Каменских показала, что ест, чтобы привести себя в форму (фото)

Певица советуют не ходить по ресторанам, а чаще готовить дома

Певица Настя Каменских разместила в Инстаграм «диетический» пост «к Новому году»: «Начну с главного правила: если вы хотите привести себя в форму, нельзя голодать и урезать рацион сильно и резко. Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе – стресс для организма, а от стресса внешний вид точно не улучшается.

Гречка – наше все. Фото: instagram.com/kamenskux/

Если вы привыкли каждый день есть сладкое, не надо сразу убирать его. Лучше заменить неполезные сладости полезными - фруктами. Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера: несколько мандарин в день, одна хурма, горсть винограда (хоть и этот фрукт достаточно калорийный, поэтому осторожно)

А еще, во всех фруктах тоже есть сахар, поэтому их лучше есть до 16:00.

Не пропускайте приемы пищи.

И правило «не есть после 18:00» работает только, если вы ложитесь спать в 21-22:00. Ужин должен быть за 3-4 часа до сна.

Постарайтесь реже есть не дома. Я сама обожаю куда-то выбираться, но в заведениях пища чаще жирнее и слаще. Или не стесняйтесь спрашивать у официантов технологичную карту блюд, где указана пищевая ценность».