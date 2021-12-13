Кароль создала фурор в соцсетях сексуальной фотосессией (фото)

Артистка представила новую коллекцию капроновых колготок

Украинская певица Тина Кароль представила новую линейку своих капроновых колготок.

К слову, предыдущая коллекция колгот получила название «Скандал», а новая – «Красиво». Об этом Тина рассказала на своей странице в Instagram. Кроме этого, артистка сама и прорекламировала колготы.

Она снялась в довольно дерзкой фотосессии. Тина во время съемок примеряла на себя два образа. Сначала звезда позировала в колготах «Красиво», кожаном боде и обуви на каблуке.

Далее артистка снова надела свои колготы и черное боди с глубоким декольте. К слову, звезда позировала перед камерой таким образом, чтобы успешно продемонстрировать новую коллекцию.

«Нагло сведи с ума каждого!» – призвала своих поклонников звезда.

Ранее, пандемия пандемией, а период новогодних корпоративов по-прежнему остается самым урожайным для артистов. Но все же без изменений не обошлось. «Если раньше заказчики приглашали двух-трех топовых исполнителей, то сейчас делают выбор в пользу одного артиста, чтобы сэкономить. Среди тех, чьи выступления чаще всего запрашивают: Monatik, Оля Полякова, Тина Кароль, The Hardkiss», – рассказал директор одного из ивент-агентств сайту kp.ua.