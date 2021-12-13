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    Кароль создала фурор в соцсетях сексуальной фотосессией (фото)

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    Тина Кароль показала новые колготки - Кароль создала фурор в соцсетях сексуальной фотосессией (фото)

    Тина Кароль показала новые колготки

    Фото: instagram.com/tina_karol

    Артистка представила новую коллекцию капроновых колготок

    Украинская певица Тина Кароль представила новую линейку своих капроновых колготок.

    К слову, предыдущая коллекция колгот получила название «Скандал», а новая – «Красиво». Об этом Тина рассказала на своей странице в Instagram. Кроме этого, артистка сама и прорекламировала колготы.

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    Кароль создала фурор в соцсетях сексуальной фотосессией (фото)
    Кароль создала фурор в соцсетях сексуальной фотосессией (фото)
    Кароль создала фурор в соцсетях сексуальной фотосессией (фото)
    Кароль создала фурор в соцсетях сексуальной фотосессией (фото)
    Фото: instagram.com/tina_karol

    Она снялась в довольно дерзкой фотосессии. Тина во время съемок примеряла на себя два образа. Сначала звезда позировала в колготах «Красиво», кожаном боде и обуви на каблуке.

    Далее артистка снова надела свои колготы и черное боди с глубоким декольте. К слову, звезда позировала перед камерой таким образом, чтобы успешно продемонстрировать новую коллекцию.

    «Нагло сведи с ума каждого!» призвала своих поклонников звезда.

    Ранее, пандемия пандемией, а период новогодних корпоративов по-прежнему остается самым урожайным для артистов. Но все же без изменений не обошлось. «Если раньше заказчики приглашали двух-трех топовых исполнителей, то сейчас делают выбор в пользу одного артиста, чтобы сэкономить. Среди тех, чьи выступления чаще всего запрашивают: Monatik, Оля Полякова, Тина Кароль, The Hardkiss», – рассказал директор одного из ивент-агентств сайту kp.ua.

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    Теги: Тина Кароль певица
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    Кароль создала фурор в соцсетях сексуальной фотосессией (фото)