18-летний сын Анджелины Джоли уезжает жить в Корею



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Анджелина Джоли и Мэддокс

18-летний Мэддокс хочет получить образование в области биохимии

44-летней Анджелине Джоли придется смириться с тем фактом, что ее старший сын Мэддокс вырос и уедет учиться далеко от дома. От Сеула до Лос-Анджелеса, где актриса купила за $20 миллионов дом для себя и детей, 10 часов лета. Однако, как уверяют источники, близкие к звездной семье, это не помешает матери, братьям и сестрам Мэддокса приезжать к нему в Южную Корею.

О том, что юноша будет учиться в южнокорейском университете Енсе на факультет биохимии, стало известно еще в ноябре прошлого года, когда Джоли приезжала в эту страну вместе с сыном по делам благотворительности.

«Анджелина невероятно гордится сыном. Она будет очень скучать», - приводит цитату источника People.

Напомним, Мэддокса Анджелина усыновила в 2000 году. Мальчик родился в Камбодже и изначально носил имя Рат Вибол. Когда Мэддоксу было семь месяцев, Анджелина усыновила его и забрала с собой в США.