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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес без юбки похвасталась стройными обнаженными ногами

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    <p>50-летняя Дженнифер Лопес готовится к презентации первой коллекции обуви&nbsp;</p> <div></div> - Дженнифер Лопес без юбки похвасталась стройными обнаженными ногами

    50-летняя Дженнифер Лопес готовится к презентации первой коллекции обуви 

    instagram.com/jlo

    Певица поразила поклонников невероятной формой

    50-летняя Дженнифер Лопес примерила очень откровенный и необычный наряд. Она надела укороченный шелковый смокинг черного цвета, а под ним у нее оказалось черно-белое боди. Артистка проигнорировала юбку или брюки, показав поклонникам свои длинные ноги во всей красе.

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    Поклонники восхитились новым образом невесты Алекса Родригеса. «О боже, эти ноги круче, чем мое будущее», «Икона!», «Эта коллекция обречена стать легендой», «Самая красивая», - написали фолловеры.

    Недавно Дженнифер Лопес показала откровенное селфи без макияжа. Певица отметила день рождения своих близнецов, показав их трогательные фото. Увидеть 7 стильных уроков от Дженнифер Лопес можно здесь.

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    Дженнифер Лопес без юбки похвасталась стройными обнаженными ногами
    Дженнифер Лопес без юбки похвасталась стройными обнаженными ногами
    Дженнифер Лопес без юбки похвасталась стройными обнаженными ногами
    Дженнифер Лопес без юбки похвасталась стройными обнаженными ногами
    Дженнифер Лопес без юбки похвасталась стройными обнаженными ногами
    Дженнифер Лопес без юбки похвасталась стройными обнаженными ногами

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    певица Дженнифер Лопес селфи
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