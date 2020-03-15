Участники «Время и стекло» раскрыли основную причину прекращения существования группы



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Дуэт прекращает существование в этом году

На пике популярности группа «Время и Стекло» шокировала новостью о том, что прекращает свое существование

11 марта группа «Время и Стекло» ошеломила своих поклонников заявлением о распаде коллектива. Участники дуэта Надя Дорофеева и Позитив сообщили, что готовы к новому этапу.

О том, почему коллектив распался звезды рассказали в интервью Кате Осадчей в рамках программы «Светская жизнь».

«Мы просто выросли», - заявила Надя. «Если я и Надя художники, то за 10 лет мы написали картину под названием «Время и Стекло». Дальше есть картины, которые мы тоже хотим написать», - признается Алексей.

Исполнители назвали распад группы «крутым шагом вперед» и уверяют, что впереди у них новые свершения.

Группу создал Алексей Потапенко совместно с партнером продюсерского центра «Mozgi Entertainment» Ириной Горовой в В 2010 году. Первый сингл группы — «Так выпала Карта» — современный романс, написанный Потапом.

За 10 лет имидж артистов радикально изменился. Надя и Позитив признались, что при просмотре архивных материалов, им очень смешно. Певица также решилась на признание - она не всегда была довольна решениями продюсеров, но не решалась высказаться об этом открыто.

«Когда мы начинали, наши продюсеры тоже становились продюсерами, мы становились только артистами. Например, если мне что-то не нравилось, я даже не могла это сказать, было сложно сказать. Вот когда нам было по 20-22 года – многовато макияжа. Возможно, хотели, чтобы я выглядела немного взрослее. Но сейчас мы все поняли, что не надо этого делать, надо эту молодость тянуть и кайфовать от нее», – призналась певица.