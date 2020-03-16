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    Шоу-биз

    Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)

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    <p>37-летняя Светлана Лобода находится в отличной форме</p> <div></div> - Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)

    37-летняя Светлана Лобода находится в отличной форме

    instagram.com/lobodaofficial

    Певица не скрывает, что ради этого ей приходится много работать

    Украинская поп-певица Светлана Лобода поделилась новым видео, на котором она занимается спортом даже на отдыхе. Звезда лежит на коврике с валиком под поясницей. Она по очереди поднимает высоко вверх каждую ногу, делая это очень быстро.

    «Артист должен стремиться всегда к 100-процентной эффективности. Поэтому:

    1. Спорт.

    2. Любовь.

    3. Работа над собой.

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    Хочу в тепло, но иду в зал», - пояснила Лобода в Инстаграме.

    Поклонники пришли в восторг от форм певицы и ее стройных ног в облегающих легинсах. «Божественные ножки!», «Вот это ноги!», «Света ноги-ножницы», «Лобода - любовь моя», «Очень гибкая», «Идеальная женщина!» - написали фолловеры.

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    Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)
    Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)
    Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)
    Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)
    Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)
    Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)
    Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)

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