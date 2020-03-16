Светлана Лобода потрясла поклонников невероятной растяжкой (видео)



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37-летняя Светлана Лобода находится в отличной форме instagram.com/lobodaofficial

Певица не скрывает, что ради этого ей приходится много работать

Украинская поп-певица Светлана Лобода поделилась новым видео, на котором она занимается спортом даже на отдыхе. Звезда лежит на коврике с валиком под поясницей. Она по очереди поднимает высоко вверх каждую ногу, делая это очень быстро.

«Артист должен стремиться всегда к 100-процентной эффективности. Поэтому:

1. Спорт.

2. Любовь.

3. Работа над собой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 14 Мар 2020 в 3:10 PDT

Хочу в тепло, но иду в зал», - пояснила Лобода в Инстаграме.

Поклонники пришли в восторг от форм певицы и ее стройных ног в облегающих легинсах. «Божественные ножки!», «Вот это ноги!», «Света ноги-ножницы», «Лобода - любовь моя», «Очень гибкая», «Идеальная женщина!» - написали фолловеры.