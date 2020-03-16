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    Жизнь

    Винничанка записала песню про коронавирус

    • Розсилка
    Винничанка записала песню про коронавирус

    Песня о коронавирус от Виктории Ильчишеной

    Инструкция по предотвращению инфицирования коронавируса записала в виде песни винничанка Виктория Ильчишена. Видео произведения девушка выложила в социальной сети Facebook.

     «Песня о коронавирус. Поделись инструкцией поведения в это нелегкое время со своими друзьями! С юмором для настроения», - написала Виктория.

    Ранее сообщалось, что другая певица, американская поп-звезда Леди Гага Леди решила уйти на карантин из-за стремительного распространения коронавируса в Европе. Об этом звезда сообщила в личном блоге.

    «Я поговорила с некоторыми врачами и учеными. Сейчас мы переживаем не самый простой период, но самое доброе и самое полезное, что мы можем сделать – это уйти на самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и в больших группах. Я бы очень хотела увидеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы не заболеть. Поэтому я остаюсь дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживем это. Поверь мне, я говорила с Богом – он сказал, что у нас все будет хорошо», — заявила Леди Гага.

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    Винничанка записала песню про коронавирус
    Винничанка записала песню про коронавирус
    Винничанка записала песню про коронавирус
    Винничанка записала песню про коронавирус
    Винничанка записала песню про коронавирус
    Винничанка записала песню про коронавирус

    Также сообщалось, что коронавирус подхватили голливудский актер Том Хэнкс и «девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко.

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