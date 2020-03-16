Винничанка записала песню про коронавирус



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Песня о коронавирус от Виктории Ильчишеной

Инструкция по предотвращению инфицирования коронавируса записала в виде песни винничанка Виктория Ильчишена. Видео произведения девушка выложила в социальной сети Facebook.

«Песня о коронавирус. Поделись инструкцией поведения в это нелегкое время со своими друзьями! С юмором для настроения», - написала Виктория.

Ранее сообщалось, что другая певица, американская поп-звезда Леди Гага Леди решила уйти на карантин из-за стремительного распространения коронавируса в Европе. Об этом звезда сообщила в личном блоге.

«Я поговорила с некоторыми врачами и учеными. Сейчас мы переживаем не самый простой период, но самое доброе и самое полезное, что мы можем сделать – это уйти на самокарантин, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и в больших группах. Я бы очень хотела увидеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы не заболеть. Поэтому я остаюсь дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживем это. Поверь мне, я говорила с Богом – он сказал, что у нас все будет хорошо», — заявила Леди Гага.

Также сообщалось, что коронавирус подхватили голливудский актер Том Хэнкс и «девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко.