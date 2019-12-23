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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео

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    <p>Дженнифер Лопес показала лучший способ зарядиться энергией</p> <div></div> - Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео

    Дженнифер Лопес показала лучший способ зарядиться энергией

    Фанаты оценили ролик по достоинству

    59-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес показала лучший способ зарядиться энергией: 50-летняя поп-дива исполнила зажигательный танец на камеру своего жениха Алекса Родригеса. Спортсмен восхищается возлюбленной и часто публикует подобные видео из личного архива на радость подписчикам.

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    Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

    Фанаты оценили ролик по достоинству, обратив внимание на идеальный пресс исполнительницы. Глядя на фигуру артистки, мы точно знаем, какое желание будем загадывать под бой курантов.

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    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
    Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео

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