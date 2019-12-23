Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес показала лучший способ зарядиться энергией

Фанаты оценили ролик по достоинству

59-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес показала лучший способ зарядиться энергией: 50-летняя поп-дива исполнила зажигательный танец на камеру своего жениха Алекса Родригеса. Спортсмен восхищается возлюбленной и часто публикует подобные видео из личного архива на радость подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 22 Дек 2019 в 12:23 PST

Фанаты оценили ролик по достоинству, обратив внимание на идеальный пресс исполнительницы. Глядя на фигуру артистки, мы точно знаем, какое желание будем загадывать под бой курантов.