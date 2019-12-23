Дженнифер Лопес показала фигуру мечты на новом домашнем видео
Дженнифер Лопес показала лучший способ зарядиться энергией
Фанаты оценили ролик по достоинству
59-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес показала лучший способ зарядиться энергией: 50-летняя поп-дива исполнила зажигательный танец на камеру своего жениха Алекса Родригеса. Спортсмен восхищается возлюбленной и часто публикует подобные видео из личного архива на радость подписчикам.
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Фанаты оценили ролик по достоинству, обратив внимание на идеальный пресс исполнительницы. Глядя на фигуру артистки, мы точно знаем, какое желание будем загадывать под бой курантов.