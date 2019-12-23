Катя Осадчая показала милое фото с мужем Юрием Горбуновым
Катя Осадчая выложила в сеть интимное фото
Популярная украинская телеведущая и автор программы «Светская жизнь» Катя Осадчая часто радует публику яркими постами в своем Instagram.
Однако на ее странице не часто можно увидеть фото с мужем – известным телеведущим Юрием Горбуновым. Но на днях звезда таки показала трепетный кадр с супругом.
Как видно, на новом фото Катя позирует в красивом вечернем платье изумрудного оттенка, которое красиво оголило ее изящные плечи.
Волосы телезвезды собраны в аккуратную прическу и украшены диадемой, а на ее лице легкий макияж.
Осадчая нежно прижимается к лицу Юрия Горбунова и положила руку ему на щеку. Он тоже нарядный – в черном смокинге с белой рубашкой.
Фолловеры Кати в восторге от такого милого и даже интимного фото с мужем, парочку засыпают восхищенными комплиментами.