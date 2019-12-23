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    Фото

    Катя Осадчая показала милое фото с мужем Юрием Горбуновым

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    Катя Осадчая показала милое фото с мужем Юрием Горбуновым

    Катя Осадчая выложила в сеть интимное фото

    Популярная украинская телеведущая и автор программы «Светская жизнь» Катя Осадчая часто радует публику яркими постами в своем Instagram. 

    Однако на ее странице не часто можно увидеть фото с мужем – известным телеведущим Юрием Горбуновым. Но на днях звезда таки показала трепетный кадр с супругом.

    Как видно, на новом фото Катя позирует в красивом вечернем платье изумрудного оттенка, которое красиво оголило ее изящные плечи. 

    Волосы телезвезды собраны в аккуратную прическу и украшены диадемой, а на ее лице легкий макияж. 

    Осадчая нежно прижимается к лицу Юрия Горбунова и положила руку ему на щеку. Он тоже нарядный – в черном смокинге с белой рубашкой. 

    ____14.39.47
    instagram.com/kosadcha

    Фолловеры Кати в восторге от такого милого и даже интимного фото с мужем, парочку засыпают восхищенными комплиментами.

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