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    Фото

    Ольга Куриленко показала стройную фигуру в черном боди

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    Ольга Куриленко показала стройную фигуру в черном боди

    Ольга Куриленко поразила поклонников в сети обольстительным снимком

    Новое горячее фото Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии модель позирует в откровенном черном боди с глубоким декольте на фоне нарисованной машины.

    Актриса позировала перед объективом фотографа Патриса ван Мальдера, а автором иллюстрации стала графический редактор Кристина Визнер.

    «С нетерпением ждем праздников», – добавила в подписи украинка.

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    instagram.com/olgakurylenkoofficial

    Ольга Куриленко, которой в ноябре исполнилось сорок лет, не стесняется публиковать соблазнительные снимки, демонстрируя идеальную фигуру.

    К примеру, модель ранее уже сотрудничала с Патрисом ван Мальдером для эротической фотосессии в купальниках.

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