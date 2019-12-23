Ольга Куриленко показала стройную фигуру в черном боди



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Ольга Куриленко поразила поклонников в сети обольстительным снимком

Новое горячее фото Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии модель позирует в откровенном черном боди с глубоким декольте на фоне нарисованной машины.

Актриса позировала перед объективом фотографа Патриса ван Мальдера, а автором иллюстрации стала графический редактор Кристина Визнер.

«С нетерпением ждем праздников», – добавила в подписи украинка.

instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко, которой в ноябре исполнилось сорок лет, не стесняется публиковать соблазнительные снимки, демонстрируя идеальную фигуру.

К примеру, модель ранее уже сотрудничала с Патрисом ван Мальдером для эротической фотосессии в купальниках.