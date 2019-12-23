Хейли Бибер показала, как выглядела в детстве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/haileybieber

Модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли продемонстрировала поклонникам свое редкое фото, сделанное в детстве

Архивный снимок Хейли Бибер разместила на своей странице в Instagram. Также модель опубликовала фото в зеркале, показав подготовку к 2020 году.

На фотографии маленькая Хейли с короткими волосами позирует в цветочном платье и красной накидке с кактусами. В подписи звезда пошутила над своей прической.

instagram.com/haileybieber

На недавнем селфи Хейли продемонстрировала эффектный образ с объемной укладкой и гламурным макияжем.

Блондинка, за которой следят 23,9 миллиона подписчиков, позирует в черном коротком топе и джинсах с высокой талией.

«Почти завершено с работой на 2019 год. Не могу поверить, насколько быстро все прошло! Готова к 2020 году», – добавила модель в комментариях.