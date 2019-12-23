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    Фото

    Хейли Бибер показала, как выглядела в детстве

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    Хейли Бибер показала, как выглядела в детстве
    instagram.com/haileybieber

    Модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли продемонстрировала поклонникам свое редкое фото, сделанное в детстве

    Архивный снимок Хейли Бибер разместила на своей странице в Instagram. Также модель опубликовала фото в зеркале, показав подготовку к 2020 году.

    На фотографии маленькая Хейли с короткими волосами позирует в цветочном платье и красной накидке с кактусами. В подписи звезда пошутила над своей прической.

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    instagram.com/haileybieber

    На недавнем селфи Хейли продемонстрировала эффектный образ с объемной укладкой и гламурным макияжем. 

    Блондинка, за которой следят 23,9 миллиона подписчиков, позирует в черном коротком топе и джинсах с высокой талией.

    «Почти завершено с работой на 2019 год. Не могу поверить, насколько быстро все прошло! Готова к 2020 году», – добавила модель в комментариях.

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