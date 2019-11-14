Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь



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Дженнифер Лопес рассказала о неприятной ситуации, в которой оказалась в самом начале своей карьеры Фото: instagram.com/jlo/

Звезда сделала неожиданное признание

50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в ежегодном круглом столе, организуемом журналом The Hollywood Reporter. Джей Ло вспомнила самый неприятный момент в своей карьере. По ее словам, много лет назад она готовилась к съемкам в фильме. По сюжету в одной из сцен ее героиня должна была сняться топлес. В момент ее переодевания в гримерку неожиданно зашел режиссер. Мужчина бестактно потребовал от Лопес снять топ, чтобы посмотреть на ее грудь.

Звезда призналась, что сумела постоять за себя. «Я выросла в не самом благоприятном Бронксе. Там ты быстро учишься не давать себя в обиду. Когда режиссер потребовал от меня снять топ и показать обнаженную грудь, я резко отказала ему.

«Мы не на съемочной площадке. Когда будет съемка – я сниму топ, как прописано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану», – объяснила Дженнифер.

Исполнительница уточнила, что рядом с ней в комнате находилась еще одна женщина - костюмер. Она выглядела смущенной и поддержала актрису. «Мне так жаль, что это только что произошло», - сказала костюмер.

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