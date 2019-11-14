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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь

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    <p>Дженнифер Лопес рассказала о неприятной ситуации, в которой оказалась в самом начале своей карьеры</p> <p>Фото: instagram.com/jlo/</p> <div></div> - Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь

    Дженнифер Лопес рассказала о неприятной ситуации, в которой оказалась в самом начале своей карьеры

    Фото: instagram.com/jlo/

    Звезда сделала неожиданное признание

    50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в ежегодном круглом столе, организуемом журналом The Hollywood Reporter. Джей Ло вспомнила самый неприятный момент в своей карьере. По ее словам, много лет назад она готовилась к съемкам в фильме. По сюжету в одной из сцен ее героиня должна была сняться топлес. В момент ее переодевания в гримерку неожиданно зашел режиссер. Мужчина бестактно потребовал от Лопес снять топ, чтобы посмотреть на ее грудь.

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    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь
    Дженнифер Лопес рассказала, как режиссер домогался ее, просив показать голую грудь

    Звезда призналась, что сумела постоять за себя. «Я выросла в не самом благоприятном Бронксе. Там ты быстро учишься не давать себя в обиду. Когда режиссер потребовал от меня снять топ и показать обнаженную грудь, я резко отказала ему.

    «Мы не на съемочной площадке. Когда будет съемка – я сниму топ, как прописано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану», – объяснила Дженнифер.

    Исполнительница уточнила, что рядом с ней в комнате находилась еще одна женщина - костюмер. Она выглядела смущенной и поддержала актрису. «Мне так жаль, что это только что произошло», - сказала костюмер.

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