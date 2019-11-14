  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей

    • Розсилка
    <p>Анджелина, по словам инсайдера, хотела быть жить за границей и часто менять страны, но Брэд настаивает, чтобы дети оставались в Штатах и он мог видеть их в любое время</p> <div></div> - Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей

    Анджелина, по словам инсайдера, хотела быть жить за границей и часто менять страны, но Брэд настаивает, чтобы дети оставались в Штатах и он мог видеть их в любое время

    Звезда считает, что бывший муж думает только о себе

    12 апреля этого года одна из самых красивых и завидных пар Голливуда, Анджелина Джоли и Брэд Питт, развелись, до конца так и не выяснив отношения. Инсайдер утверждает, что Джоли до сих пор не отправилась от разрыва и ей «очень горько». Кроме того, онна считает, что Питт перевернул жизнь их детей с ног на голову и разбил им сердце. Стоит напомнить, что всего у знаменитостей 6 общих детей.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей
    Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей

    «Она хотела бы привлечь его к ответственности за разбитые сердца и искалеченные судьбы детей», – заявил источник.

    Осложняется ситуация еще и тем, что Анджелина, по словам инсайдера, хотела быть жить за границей и часто менять страны, но Брэд настаивает, чтобы дети оставались в Штатах и он мог видеть их в любое время.

    «До развода вся семья вела очень кочевое существование, и это было из-за беспокойства Энджи. Брэд хотел, чтобы у детей была стабильность, в то время как Энджи всегда говорила, что дарит детям идиллическое детство, знакомя их с разными странами, языками и опытом», - приводит слова источника Daily Mail.

     Читайте также: Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в откровенном платье

     

     

    знаменитости дети шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ