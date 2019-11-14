Анджелина Джоли собирается привлечь Брэда Питта к ответу за разбитые сердца их детей



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Анджелина, по словам инсайдера, хотела быть жить за границей и часто менять страны, но Брэд настаивает, чтобы дети оставались в Штатах и он мог видеть их в любое время

Звезда считает, что бывший муж думает только о себе

12 апреля этого года одна из самых красивых и завидных пар Голливуда, Анджелина Джоли и Брэд Питт, развелись, до конца так и не выяснив отношения. Инсайдер утверждает, что Джоли до сих пор не отправилась от разрыва и ей «очень горько». Кроме того, онна считает, что Питт перевернул жизнь их детей с ног на голову и разбил им сердце. Стоит напомнить, что всего у знаменитостей 6 общих детей.

«Она хотела бы привлечь его к ответственности за разбитые сердца и искалеченные судьбы детей», – заявил источник.

Осложняется ситуация еще и тем, что Анджелина, по словам инсайдера, хотела быть жить за границей и часто менять страны, но Брэд настаивает, чтобы дети оставались в Штатах и он мог видеть их в любое время.

«До развода вся семья вела очень кочевое существование, и это было из-за беспокойства Энджи. Брэд хотел, чтобы у детей была стабильность, в то время как Энджи всегда говорила, что дарит детям идиллическое детство, знакомя их с разными странами, языками и опытом», - приводит слова источника Daily Mail.

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