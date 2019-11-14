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    Шоу-биз

    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни

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    <p>Поп-дива&nbsp; Шакира эмоционально высказалась о своей болезни</p> - Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни

    Поп-дива  Шакира эмоционально высказалась о своей болезни

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    42-летняя Шакира призналась, что пережила очень тяжелые времена. Певица легла под нож и едва не лишилась голоса. Она рассказала, что еще в конце 2017 года ей диагностировали кровоизлияние в голосовые связки. Шакира боялась навсегда потерять возможность петь.

    Из-за этого певица оказалась в депрессии.

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    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни
    Шакира впервые рассказала о тяжелой болезни

    «Я не могла даже представить, что когда-нибудь останусь без голоса, он – важнейшая часть меня. Эти мысли убивали, иногда у меня не было сил даже подняться с кровати утром», – призналась Шакира.

     «Мне нужна была операция или божья воля, больше так продолжаться не могло», – цитирует слова певицы Daily Mail. В итоге голос все же восстановился. Шакира не знает точно, что именно способствовало ее выздоровлению, но продолжает молиться за то, чтобы подобное больше не повторилось.

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