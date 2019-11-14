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    Шоу-биз

    Названа самая красивая женщина Азии (фото)

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    <p>Лалиса не только поет, но и работает в модельном бизнесе, а еще она &ndash; рэпер и танцовщица</p> <div>Фото: instagram.com/lalalalisa_m/</div> - Названа самая красивая женщина Азии (фото)

    Лалиса не только поет, но и работает в модельном бизнесе, а еще она – рэпер и танцовщица

    Фото: instagram.com/lalalalisa_m/

    16-е место досталось исполнительнице роли Чудо-женщины

    Одна из участниц известной в Южной Корее группы Blackpink Лалиса Манобан названа самой красивой женщиной Азии. Таким титулом девушку наградил развлекательный портал TCCAsia. Отмечается, что Лалиса не только поет, но и работает в модельном бизнесе, а еще она – рэпер и танцовщица.

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    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Названа самая красивая женщина Азии (фото)
    Фото: instagram.com/lalalalisa_m/

    Певица из Японии Сакура Мияваки заняла второе место в рейтинге, а еще одна участница Blackpink Дженни Ким стала третьей. При этом актрисе из Израиля Галь Гадот, которая запомнилась зрителям по роли Чудо-женщины, досталась символическая «бронза».

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