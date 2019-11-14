Названа самая красивая женщина Азии (фото)



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Лалиса не только поет, но и работает в модельном бизнесе, а еще она – рэпер и танцовщица Фото: instagram.com/lalalalisa_m/

16-е место досталось исполнительнице роли Чудо-женщины

Одна из участниц известной в Южной Корее группы Blackpink Лалиса Манобан названа самой красивой женщиной Азии. Таким титулом девушку наградил развлекательный портал TCCAsia. Отмечается, что Лалиса не только поет, но и работает в модельном бизнесе, а еще она – рэпер и танцовщица.

Певица из Японии Сакура Мияваки заняла второе место в рейтинге, а еще одна участница Blackpink Дженни Ким стала третьей. При этом актрисе из Израиля Галь Гадот, которая запомнилась зрителям по роли Чудо-женщины, досталась символическая «бронза».

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